马德里一法院下令批捕工行马德里分行六名员工

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透马德里/北京2月20日 - 马德里一法院周六下令批捕中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)马德里分行的六名员工。这六名员工本周在洗钱指控调查中被拘留。
这六名员工周五和周六稍早作证超过14个小时。六人中三人不准保释，另外三人可以10万欧元保释，但是否已缴纳保释金还不确定。
法院在声明中称，这六名员工涉嫌犯有“数种经济罪行”，但没有公布更多细节。
据一位司法界消息人士称，他们面临洗钱、欺诈和税务犯罪的指控，其中一位是马德里分行的总经理。
根据西班牙法律，如果有充分的犯罪证明，可以批捕嫌疑人，同时由一位调查法官继续调查该案。调查可能持续数周、数月甚至长达两年，才会开始审讯。
法院周五发布声明称，马德里分行将继续运作。
未联系到马德里分行人员对此置评，但工行在北京的新闻发言人表示，正密切关注事态发展。
中国驻西班牙大使馆在网站发布声明称，该银行采用西班牙当局提供的最新反洗钱系统严格进行资金监管。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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