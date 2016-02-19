工行高管抵达马德里 处理洗钱调查及拘捕相关事宜

路透北京2月19日 - 中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)发言人周五称，在工商银行马德里分行遭搜查且五名主管被逮捕后，工行一位高管已抵达西班牙。

西班牙警方对工行马德里分行涉嫌洗钱进行调查后，于周三实施逮捕。

这位驻北京的发言人称，工行(欧洲)有限公司董事长陈飞已抵达马德里处理此事，该分行已恢复营业。

银行人士及分析师称，相关调查可能有损中资银行的声誉，不过从历史上看，中资银行涉嫌洗钱的纪录并不是最差。(完)