工行高管抵达马德里 处理洗钱调查及拘捕相关事宜

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月19日 - 中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)发言人周五称，在工商银行马德里分行遭搜查且五名主管被逮捕后，工行一位高管已抵达西班牙。
西班牙警方对工行马德里分行涉嫌洗钱进行调查后，于周三实施逮捕。
这位驻北京的发言人称，工行(欧洲)有限公司董事长陈飞已抵达马德里处理此事，该分行已恢复营业。
银行人士及分析师称，相关调查可能有损中资银行的声誉，不过从历史上看，中资银行涉嫌洗钱的纪录并不是最差。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英/张荻)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)