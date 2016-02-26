中国工行敦促西班牙当局释放卷入洗钱案调查的员工

路透香港/马德里2月25日（记者 Lee Chyen Yee/Sarah White） - 中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)已经敦促西班牙当局释放未获准保释的三名工行员工。

西班牙司法机构对工行马德里分行面临的洗钱指控展开调查，警方上周搜查了工行在马德里的办公室，并先后拘留了六名员工。

工行周四发表的声明称，西班牙一名法官作出的遭拘留六人中仅有三人可获保释的决定令人难以理解。

此前，工行表示配合西班牙当局的调查，且始终严格执行反洗钱相关法规，除此之外并未对案件发表看法。

西班牙当局的调查集中在一个犯罪集团通过工行向中国转移资金的指控。

遭到拘留的六人中有三人在交付了10万欧元保释金后获释。

工行称，其中一名遭拘留的雇员是其马德里分行的前任行长，他之前已经调离到卢森堡，但在2月17日警方突查开始之前返回了西班牙。

“如果他确实想要潜逃，他就不会从西班牙司法管辖之外的地方……回到马德里，”工行称，并表示一名仍在押的女性员工健康状况不佳。

马德里司法当局的一名发言人拒绝置评。一名熟悉案件情况的法律消息人士称，工行可以就法官的决定提出上诉。西班牙外交部也拒绝发表评论。（完）