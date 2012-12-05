工行收购阿根廷标准银行完成交割

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透上海12月5日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三公告称,其从南非标准银行集团(SBKJ.J)等手中收购阿根廷标准银行等三家公司各80%股份的交易,近日完成交割,预计交易总价格不超过6.5亿美元.
公告指出,交易完成後,交易各方还将对交割日支付对价进行调整,以反映各目标公司净资产价值在2010年12月31日至交割日期之间发生的增减变化,最终交易价格根据调整结果确定.
阿根廷标准银行原为南非标准银行在阿根廷的一家全牌照控股子银行.2011年末,阿根廷标准银行总资产38亿美元,全年实现净利润8,440万美元,资产回报率2.4%,资本回报率25.1%,不良贷款率1.2%.
工行此前收购了南非标准银行集团20%的股权.截至2012年9月末,工行已在35个国家和地区拥有270家境外机构.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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