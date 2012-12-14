企业并购: 南非标准银行将向工行出售英国两部门60%股份--华尔街日报

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透约翰内斯堡12月13日--- - 据华尔街日报报导,南非标准银行 或将向中国工商银行(ICBC) 出售其英国大宗商品和外汇交易两个业务部门的60%股份,售价至少为6亿美元.
华尔街日报周四援引知情人士消息称,几年之内,工行还有权提高持股份额至80%.
作为中国资产规模最大的银行,工行现已拥有标准银行20%的股份.后者为非洲最有价值的银行业者.
标准银行表示,不会对传言做出评论,但将继续与工行展开合作.
"2007年10月工行宣布购买标准银行20%股份后,双方签署了一项正式合作协议..."标准银行在一份声明中称,"作为协议的一部分,标准银行将按最初的设想,继续深化双方在各个领域的合作."
工行方面亦拒绝置评.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。