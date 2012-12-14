企业并购: 南非标准银行将向工行出售英国两部门60%股份--华尔街日报

路透约翰内斯堡12月13日--- - 据华尔街日报报导,南非标准银行 或将向中国工商银行(ICBC) 出售其英国大宗商品和外汇交易两个业务部门的60%股份,售价至少为6亿美元.

华尔街日报周四援引知情人士消息称,几年之内,工行还有权提高持股份额至80%.

作为中国资产规模最大的银行,工行现已拥有标准银行20%的股份.后者为非洲最有价值的银行业者.

标准银行表示,不会对传言做出评论,但将继续与工行展开合作.

"2007年10月工行宣布购买标准银行20%股份后,双方签署了一项正式合作协议..."标准银行在一份声明中称,"作为协议的一部分,标准银行将按最初的设想,继续深化双方在各个领域的合作."