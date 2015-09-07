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中国财经 | 2015年 9月 7日 星期一 10:34 BJT

中国工商银行早盘跌逾6% 前期护盘动作过猛需要休整

路透上海9月7日 - 中国股市银行股周一早盘大跌，其中市值最大的工商银行A股(601398.SS)跌幅超过6%，主要是因上周主力拉抬银行股进行护盘时，动作过猛，技术上需要回调休整。

本地时间10:15，上证银行股指数.SSEBKI报736.901点，跌4.07%；工行报4.64元，跌0.31元或6.26%。

上周四和周五因公众假期，A股休市两天。上周三上证银行股.SSEBKI收升1.73%，其中工商银行罕见地收于涨停位。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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