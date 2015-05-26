工行控股土耳其Tekstilbank完成 间接有多个金融业务牌照

路透北京5月26日 - 中国工商银行(1398.HK) (601398.SS) 周一宣布，已完成收购土耳其Tekstilbank75.5%的股权交易，是次收购也是中资银行首次在土耳其设立营业性机构。

Tekstilbank持有土耳其储蓄银行牌照，从事公司银行、中小企业银行及零售银行等业务，并通过子公司Tekstil Securities开展证券经纪、投资银行、资产管理业务。Tekstilbank在土有44家分行、900余名员工，分支网络覆盖占土耳其GDP约70%的经济活跃地区，有较好经营基础和本地经营能力。

工商银行新闻稿称，已于上周五就本次收购与土耳其GSD控股股份公司完成交割程序。此次收购将进一步完善工商银行的国际化布局，提升工商银行对中土两国客户，尤其是“丝绸之路经济带”建设的金融服务能力。随着“丝绸之路经济带”建设的推进，以及土耳其成为亚投行意向创始成员国，两国在基础设施建设领域合作前景广阔。

目前，工商银行建成了覆盖42个国家和地区、由约400家境外机构组成的牌照完备、运营高效、服务优良的全球网络，还通过参股非洲最大银行——南非标准银行集团20%股权进入了20个非洲国家。

中国现为土耳其第三大贸易伙伴和第二大进口来源国。按照中土政府确定的中长期贸易目标，2020年双边贸易额将超过1000亿美元。中土在高铁、电力、航天、卫星工程等领域合作广泛，土耳其是中资企业海外承包工程的重要市场。（完）

(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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