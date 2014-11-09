工行获多伦多人民币业务清算行 成为模跨亚欧美三大区商行

路透北京11月9日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)(加拿大)有限公司获准担任多伦多人民币业务清算行。这是中国央行首次在北美地区选定人民币清算行。工行也成为首家拥有横跨亚洲、欧洲和美洲三大时区人民币清算行的商业银行。

工行提供的新闻稿称，此举为正式构建真正全球7×24小时不间断人民币交易清算业务体系，为进一步助推扩大人民币跨境使用打下良好基础。 将在助力人民币跨境使用和服务中加两国往来的同时，推动工商银行跨境人民币业务进一步做大做强。

工行已在新加坡、卢森堡、卡塔尔、加拿大四个国家拥有由中国央行指定的人民币业务清算行。

央行周六公告称，经国务院批准，中国人民银行与加拿大中央银行签署了规模为2,000亿元人民币/300亿加元的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

中国与加拿大两国同处太平洋沿岸，经济互补性强。近年来，中加双边经贸关系快速发展，中国已成为加拿大的第二大贸易伙伴。据中国海关统计，2013年中加双边贸易额达到544亿美元，同比增长6%。

据介绍，工行于2010年正式控股加拿大东亚银行，并将其更名为工银加拿大，成为工行服务加拿大市场的重要平台。同时，工银加拿大与工行纽约分行、工银美国、工银金融等美国机构实现业务联动，共同组成了工行在北美地区的服务网络。

目前，工银加拿大的人民币业务线涵盖个人、企业和机构客户，可以提供包括人民币汇兑、人民币单证/保函、人民币存汇款、人民币贸易融资、境外贷款、离岸市场资金拆借、人民币结售汇等一系列人民币业务服务。

2013年，工银加拿大与银联国际联合发行北美地区首张银联加币、人民币双币信用卡，并成为英属哥伦比亚省政府发行25亿元人民币点心债项目的合作银行，跨境人民币服务能力持续提升。

工行相关负责人表示，自2009年下半年跨境人民币业务试点启动以来，工行跨境人民币业务量的年平均增速超过了200%。截至2014年9月末，工行已累计办理跨境人民币业务近7.7万亿元。其中2014年前三季度业务量累计近2.8万亿元，同比增幅超过60%。

欲浏览中国已签署的双边本币互换协议一览表，请点选背景资料。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)

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