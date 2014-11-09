工行获多伦多人民币业务清算行 成为模跨亚欧美三大区商行

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月9日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)(加拿大)有限公司获准担任多伦多人民币业务清算行。这是中国央行首次在北美地区选定人民币清算行。工行也成为首家拥有横跨亚洲、欧洲和美洲三大时区人民币清算行的商业银行。
工行提供的新闻稿称，此举为正式构建真正全球7×24小时不间断人民币交易清算业务体系，为进一步助推扩大人民币跨境使用打下良好基础。 将在助力人民币跨境使用和服务中加两国往来的同时，推动工商银行跨境人民币业务进一步做大做强。
工行已在新加坡、卢森堡、卡塔尔、加拿大四个国家拥有由中国央行指定的人民币业务清算行。
央行周六公告称，经国务院批准，中国人民银行与加拿大中央银行签署了规模为2,000亿元人民币/300亿加元的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
中国与加拿大两国同处太平洋沿岸，经济互补性强。近年来，中加双边经贸关系快速发展，中国已成为加拿大的第二大贸易伙伴。据中国海关统计，2013年中加双边贸易额达到544亿美元，同比增长6%。
据介绍，工行于2010年正式控股加拿大东亚银行，并将其更名为工银加拿大，成为工行服务加拿大市场的重要平台。同时，工银加拿大与工行纽约分行、工银美国、工银金融等美国机构实现业务联动，共同组成了工行在北美地区的服务网络。
目前，工银加拿大的人民币业务线涵盖个人、企业和机构客户，可以提供包括人民币汇兑、人民币单证/保函、人民币存汇款、人民币贸易融资、境外贷款、离岸市场资金拆借、人民币结售汇等一系列人民币业务服务。
2013年，工银加拿大与银联国际联合发行北美地区首张银联加币、人民币双币信用卡，并成为英属哥伦比亚省政府发行25亿元人民币点心债项目的合作银行，跨境人民币服务能力持续提升。
工行相关负责人表示，自2009年下半年跨境人民币业务试点启动以来，工行跨境人民币业务量的年平均增速超过了200%。截至2014年9月末，工行已累计办理跨境人民币业务近7.7万亿元。其中2014年前三季度业务量累计近2.8万亿元，同比增幅超过60%。
欲浏览中国已签署的双边本币互换协议一览表，请点选背景资料。（完）
(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。