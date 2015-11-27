工行等中资银行向波兰Tauron提供100亿元人民币联贷

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五称，该行与其他六家银行已经签署协议，将向波兰电力企业Tauron GroupTPE.WA提供100亿元人民币(15.7亿美元)的联合贷款。
工商银行在电子邮件声明中称，上述协议签订于华沙。声明未透露另外六家银行的名称，并称这是Tauron首次与中资银行合作。
上述协议是在本周中东欧领导人访问中国的背景下签订的。中国总理李克强表示，只要使用中国设备和中国产品，中国将提供更为灵活的融资条件。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)