中国工商银行推出个人账户基本金属和账户农产品交易业务

路透北京2月5日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四表示，该行于近日对个人投资者推出了账户基本金属和账户农产品交易业务。

工行是国内第一家推出此类投资产品的商业银行。

工行新闻稿称，目前工行账户基本金属和账户农产品各推出了一个品种，分别是账户北美铜和账户大豆,其中账户北美铜挂钩COMEX交易所的铜期货合约，账户大豆挂钩CBOT交易所的大豆期货合约。

“国内的个人投资者可以借此以较低的门槛参与国际大宗商品市场交易。”工行表示。

工行相关负责人介绍，工行账户基本金属和账户农产品采取只计数量、不提取实物的方式，以人民币或美元买卖基本金属和农产品份额。

2013年3月，工行在国内同业中率先推出账户原油投资交易产品，通过只计份额、不提取实物原油的方式，以人民币或美元买卖原油份额。

工行近年来发展以账户贵金属为基础的账户交易类产品体系，产品种类不断丰富，已涵盖账户贵金属、账户原油、账户外汇等。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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