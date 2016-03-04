工行副行长建议研究制定托管法 推动大资管业实施全面托管

路透北京3月4日 - 中国最大银行--工商银行(601398.SS)副行长张红力建议，全国人大应研究制订《托管法》，在国内资产管理领域实行统一的“全托管”制度；并建议金融监管机构推动大资管行业全面引入托管机制，形成资产、流程、产品的全托管。

作为全国政协委员的他在提交的两会议案中指出，高杠杆、跨行业、强传染是当前国内大资管行业金融风险的三大源头，并与银行体系存在千丝万缕的联系，金融风险很有可能通过各种渠道传导至整个银行体系，甚至诱发系统性金融风险。

“目前大资管行业的资产托管机制仍不健全。泛亚事件、e租宝事件的爆发，资产托管机制的缺乏是一个重要原因。”他称。

提案中的数据显示，截至2015年末，基金专户、券商资管、信托计划等三类产品资产管理规模达34万亿元人民币，但全行业三类机构注册资本金仅1,750多亿元，杠杆倍数高达190多倍。

张红力认为，目前缺乏专门的《托管法》，资产托管机制的应用主要依据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券投资基金法》，建议参照证券投资基金托管，要求各类资产管理产品引入规范化、标准化的托管机制，实现托管全覆盖。（完）