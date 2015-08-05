工行首次在美为中企发行商业票据融资 可提供增信支持

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月5日 - 以市值计全球第一大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周三表示，其通过广东分行和纽约分行联动，为TCL集团(000100.SZ)在美国债券市场发行商业票据；这是工行首次在美国市场代理发行商业票据为客户融资。
工行新闻稿称，该票据总金额为两亿美元，采用滚动发行方式，首期5,000万美元已募集到位；而此次商业票据发行，也是TCL集团首次在美国债券市场实现直接融资。
“工行发挥全球化经营优势，借助工行在美国当地市场的高信用评级，为企业开出信用证进行增信支持，从而有效满足了企业发债的信用等级要求，降低了发债成本。”工行指出。
工行介绍，美元商业票据是发债企业在美国债券市场发行的短期票据，具有期限灵活、价格低廉、流动性强、约束性少等特点，受到国内不少中资企业的青睐；但这项业务对企业评级要求较高，很多企业无法达到发债评级要求。
工行数据显示，在债券承销融资方面，2013年、2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2,870亿元。(完)
(发稿 李贺；审校 杨淑祯)
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