工行首次在美为中企发行商业票据融资 可提供增信支持

路透北京8月5日 - 以市值计全球第一大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周三表示，其通过广东分行和纽约分行联动，为TCL集团(000100.SZ)在美国债券市场发行商业票据；这是工行首次在美国市场代理发行商业票据为客户融资。

工行新闻稿称，该票据总金额为两亿美元，采用滚动发行方式，首期5,000万美元已募集到位；而此次商业票据发行，也是TCL集团首次在美国债券市场实现直接融资。

“工行发挥全球化经营优势，借助工行在美国当地市场的高信用评级，为企业开出信用证进行增信支持，从而有效满足了企业发债的信用等级要求，降低了发债成本。”工行指出。

工行介绍，美元商业票据是发债企业在美国债券市场发行的短期票据，具有期限灵活、价格低廉、流动性强、约束性少等特点，受到国内不少中资企业的青睐；但这项业务对企业评级要求较高，很多企业无法达到发债评级要求。

工行数据显示，在债券承销融资方面，2013年、2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2,870亿元。(完)

(发稿 李贺；审校 杨淑祯)

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