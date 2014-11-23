工银美国将与洛杉矶市共同打造加州离岸人民币中心--新闻稿

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月22日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)表示，中国工商银行（美国）与洛杉矶市政府签署人民币合作备忘录，双方将进一步推动在跨境人民币业务领域的合作，共同打造加州离岸人民币中心。
工行新闻稿指出，据统计，今年前9个月美国与中国的跨境人民币收付量达1,600多亿元人民币，在境外国别分布上位居第七位，加州对外贸易量位居美国各州首位，洛杉矶离岸人民币市场对人民币跨境使用的需求不断增强。
近年来工行通过申设和并购已在美国拥有了纽约分行等三家机构，持有商业银行批发、零售业务和券商牌照。其中，工银美国是一家美国全牌照银行，共有13家网点，分布在纽约、洛杉矶、旧金山三大城市，覆盖美国东西海岸。
工行表示，备忘录签署后，工行将努力推广人民币在洛杉矶地区的跨境使用，并开展人民币存贷款、银行卡、财富管理、贸易融资、外汇交易、跨境结算、债券发行、期货及期权等相关业务。
自2009年下半年跨境人民币业务试点启动以来，截至2014年9月末，工行已累计办理跨境人民币业务近7.7万亿元。其中2014年前三季度业务量累计近2.8万亿元，同比增幅超过80%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。