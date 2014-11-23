工银美国将与洛杉矶市共同打造加州离岸人民币中心--新闻稿

路透北京11月22日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)表示，中国工商银行（美国）与洛杉矶市政府签署人民币合作备忘录，双方将进一步推动在跨境人民币业务领域的合作，共同打造加州离岸人民币中心。

工行新闻稿指出，据统计，今年前9个月美国与中国的跨境人民币收付量达1,600多亿元人民币，在境外国别分布上位居第七位，加州对外贸易量位居美国各州首位，洛杉矶离岸人民币市场对人民币跨境使用的需求不断增强。

近年来工行通过申设和并购已在美国拥有了纽约分行等三家机构，持有商业银行批发、零售业务和券商牌照。其中，工银美国是一家美国全牌照银行，共有13家网点，分布在纽约、洛杉矶、旧金山三大城市，覆盖美国东西海岸。

工行表示，备忘录签署后，工行将努力推广人民币在洛杉矶地区的跨境使用，并开展人民币存贷款、银行卡、财富管理、贸易融资、外汇交易、跨境结算、债券发行、期货及期权等相关业务。

自2009年下半年跨境人民币业务试点启动以来，截至2014年9月末，工行已累计办理跨境人民币业务近7.7万亿元。其中2014年前三季度业务量累计近2.8万亿元，同比增幅超过80%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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