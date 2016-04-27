工商银行在美国发行银联信用卡 为国内商业银行首例

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月27日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)进军美国信用卡市场，周二在纽约发行首张信用卡，这既是中国商业银行在美国发行的第一张信用卡，也是美国市场发行的第一张银联信用卡。
据银联国际新闻稿，此次发行的工行信用卡，是依托覆盖157个国家和地区的银联卡受理网络，以及工行的国际化金融服务平台，为经常往来于中国及亚太各国的美国居民、美国华人华侨及留学生群体，提供安全、便捷的支付体验。
中国工商银行副行长王希全表示，2016年恰逢中美旅游年，中美旅游交流正迈入一个全新时期。此次工商银行与银联合作推出的信用卡产品，是促进中美经济交流、服务美国本土客户的一个有力举措。
“工商银行的愿景是成为客户信赖的国际化银行，在信用卡的发祥地--美国发行首张银联信用卡，将是工商银行国际化发展的一个里程碑。”他说。
美国信用卡市场竞争相当激烈，万事达(MA.N)、Visa(V.N)、美国运通(AXP.N)等国际卡组织总部和主要市场均在美国。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。