工商银行在美国发行银联信用卡 为国内商业银行首例

路透上海4月27日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)进军美国信用卡市场，周二在纽约发行首张信用卡，这既是中国商业银行在美国发行的第一张信用卡，也是美国市场发行的第一张银联信用卡。

据银联国际新闻稿，此次发行的工行信用卡，是依托覆盖157个国家和地区的银联卡受理网络，以及工行的国际化金融服务平台，为经常往来于中国及亚太各国的美国居民、美国华人华侨及留学生群体，提供安全、便捷的支付体验。

中国工商银行副行长王希全表示，2016年恰逢中美旅游年，中美旅游交流正迈入一个全新时期。此次工商银行与银联合作推出的信用卡产品，是促进中美经济交流、服务美国本土客户的一个有力举措。

“工商银行的愿景是成为客户信赖的国际化银行，在信用卡的发祥地--美国发行首张银联信用卡，将是工商银行国际化发展的一个里程碑。”他说。

美国信用卡市场竞争相当激烈，万事达(MA.N)、Visa(V.N)、美国运通(AXP.N)等国际卡组织总部和主要市场均在美国。（完）