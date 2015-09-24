专访：工银瑞信(国际)现金管理工具蓄势待发 欲除离岸人币流动性“痛点”

图为香港中环，行人经过中国工行在香港的分支机构门前。 REUTERS/Paul Yeung

记者 赵红梅

路透香港9月24日 - 香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）业务竞争激烈，资产管理机构竞相推出各式产品吸引国际投资者。工银瑞信（国际）计划年底推出一款挂钩标普中国500指数的基金，并正在构建一款改善离岸人民币流动性“痛点”的现金管理工具。

工银瑞信（国际）CEO唐华周三接受路透专访时称，今年年底前会推出挂钩标普中国500指数的产品；并将在卢森堡发行可转让证券集合投资基金（UCITS），计划美元与人民币双币发行。

为更准确反映中国经济行业构成，指数提供商标普道琼斯指数（S&P DJI）周三发布了标普中国500指数，囊括了规模最大，流动性最强的500家中国境内外上市公司。

唐华表示，因向S&P DJI分享了中国500指数的“创意”，工银瑞信（国际）获得了该指数一定期限的排他权，“这个指数对中国经济的代表性比沪深300和目前任何跟踪中国股票的指数从行业覆盖和GDP覆盖上高出许多。”

“提到中国的TMT行业怎么能少了百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)？提到中国通讯业，怎么能少了龙头中国移动(0941.HK)？”唐华认为，“这个指数最大亮点即在于囊括了在纽约、新加坡、香港等多个交易所上市的中国最强上市公司。”

他透露，公司正着手准备年底前发出第一期标普中国500指数产品，亦会在卢森堡发行一款可转让证券集合投资ETF基金（UCITS基金），计划美元与人民币双币发行。

**正酝酿现金管理产品，改善离岸人币流动性“痛点”**

唐华认为，人民币国际化发展潜力无穷、大势所趋，但放眼当下，离岸人民币市场结构仍存在许多不足，当务之急是要打造人民币国际化的“有机生态”圈。

目前香港离岸人民币存款已接近一万亿元，但定期存款占近九成，主要投资产品为银行存款、RQFII、点心债、沪港通等。唐华认为，由于缺乏合适的流动性工具，投资者和市场都受到了不可忽略的不利影响。

如银行定期存款缺乏流动性、收益率偏低；RQFII产品仍显单一，固定收益基金和A股指数ETF供不应求，但其他类型产品则很单薄；而点心债市场供给量小、存在供求不均衡、流动性不足等困扰。

在通过比较和分析境内外货币市场基金的特点，并通过与海外主要货币市场基金管理人如Fidelity、JP Morgan沟通后，唐华称，公司正酝酿一款RQFII（人民币境外合格机构投资者）货币市场基金。

唐华认为，有了RQFII货币市场基金，投资者在投资沪港通或者其他人民币产品时就不用频繁将人民币转换（SWAP）成美元，或者投资效率极低的隔夜存款了，这样有利降低投资成本，也利于离岸人民币的沉淀。

唐华透露，监管层早已意识到，离岸人民币投资工具品种有限、流动性管理上存在许多需求，目前工银瑞信（国际）正与相关部门积极沟通中，监管层也在研究适当放宽RQFII货币基金的投资标的，以满足离岸人民币流动性管理的需求。（完）