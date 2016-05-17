中国工商银行暂停“存贷通”业务 因替代性产品增多

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月17日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一晚称，自今年6月1日起，不再受理新的个人账户综合理财业务，引发了市场广泛关注。业内人士指出，此项业务并非普通银行理财业务，而是“存贷通”业务，因替代性产品较多、缺乏吸引力而促成前述产品终止。
刊登在工行官网公告亦称，对于已签订协议的客户，将不再受理展期业务，业务停办满一年后存量客户协议将全部终止。
工行个人账户综合理财业务实则是“存贷通”业务。即有个人贷款且符合规定条件的客户，可以签订协议开立存贷通账户，该账户内资金不仅可以随时使用，在达到一定金额以上还可以按固定比例抵扣贷款本金。
华泰证券金融行业首席分析师罗毅认为，“存贷通”本质上是一款存款增值产品。这与理财产品业务不同。本次暂停个人账户综合理财业务，并不涉及理财产品业务，存量的理财产品也不会受此公告影响。
工行的存贷通业务在2006年以前就已推出，用于吸引个人贷款客户的日均存款。但是经过多年的发展，工商银行推出了大额存单、节节高、存管通、薪金溢等多种操作更方便、收益更高的存款产品。客户分流以及产品相对缺乏竞争力，存贷通的增量已基本为零，存量也逐步减少。
此外，罗毅表示，营改增后，贷款服务进项税不得抵扣，收支要两条线进行，也促成该产品的终止。（完）
(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。