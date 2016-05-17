中国工商银行暂停“存贷通”业务 因替代性产品增多

路透香港5月17日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一晚称，自今年6月1日起，不再受理新的个人账户综合理财业务，引发了市场广泛关注。业内人士指出，此项业务并非普通银行理财业务，而是“存贷通”业务，因替代性产品较多、缺乏吸引力而促成前述产品终止。

刊登在工行官网公告亦称，对于已签订协议的客户，将不再受理展期业务，业务停办满一年后存量客户协议将全部终止。

工行个人账户综合理财业务实则是“存贷通”业务。即有个人贷款且符合规定条件的客户，可以签订协议开立存贷通账户，该账户内资金不仅可以随时使用，在达到一定金额以上还可以按固定比例抵扣贷款本金。

华泰证券金融行业首席分析师罗毅认为，“存贷通”本质上是一款存款增值产品。这与理财产品业务不同。本次暂停个人账户综合理财业务，并不涉及理财产品业务，存量的理财产品也不会受此公告影响。

工行的存贷通业务在2006年以前就已推出，用于吸引个人贷款客户的日均存款。但是经过多年的发展，工商银行推出了大额存单、节节高、存管通、薪金溢等多种操作更方便、收益更高的存款产品。客户分流以及产品相对缺乏竞争力，存贷通的增量已基本为零，存量也逐步减少。

此外，罗毅表示，营改增后，贷款服务进项税不得抵扣，收支要两条线进行，也促成该产品的终止。（完）