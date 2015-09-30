工行成立网络融资中心 目标是成为全球第一网络融资银行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月30日 - 据上海证券报周三报导，继今年3月在国内商业银行中第一次完整发布e-ICBC互联网金融品牌后，中国以市值计最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二发布互联网金融升级发展战略，并挂牌成立了网络融资中心，目标是成为全球第一网络融资银行。
工商银行行长易会满表示，网络融资中心的目标是在五年内获取3,000万客户，完成3万亿元人民币的融资。
报导称，工行此番互联网金融升级战略的实施主体为“三平台，一中心”。所谓的三平台，是指融e购、融e联、融e行三大平台；一中心则是指新成立的网络融资中心。易会满表示，融e购的核心是把握客户的商品流，融e联平台掌握了客户的信息流，融e行把握了客户的资金流。三流合一，为的就是更好地解决信贷服务，所以工行成立了网络融资中心。
融e购是工行于2014年1月成立的电子商务平台，目前业务领域已覆盖B2C、B2B、B2G(集团采购)，工行个人网银用户可凭网上银行用户名和密码直接登录商城。在今年前9个月，融e购交易额突破了5,000亿元，预计年内将超6,000亿元，明年计划突破1万亿元。
融e联，是工行打造的即时通讯平台，实现银行与银行、银行与客户、银行内部之间的实时沟通，目前客户已达200万户，下一步将进一步优化功能，形成一个信息丰富、交互及时、安全可靠的社交型金融服务平台。
融e行，此前是工商银行的直销银行平台。该平台近期将完成升级，破除手机银行和网上银行的围墙，让工行与非工行的客户都可以登陆平台办理业务。目前，工行有1.65亿的手机银行客户和2亿的网上银行客户数，交易量达到了450万亿元，均居国内银行业首位。
易会满透露，工行在着手对信贷经营模式实施改革，将信贷业务分为专业化和标准化两大体系。对于一些大企业、大项目融资和个性化、综合化的金融服务需求，工行将主要靠专业化的融资经理团队来服务。而对于贷款额度较小、信息对称、适合标准化的信贷服务，则运用互联网与大数据建立风险控制模型，实现线上自助操作、业务自动处理、风险精准监控。
“经过我们的初步测算，大约25%到30%的贷款可以逐步迁移到线上。”易会满表示。
工商银行董事长姜建清指出，互联网金融的本质仍是金融，改变的只是实现载体、渠道和手段。一方面，工商银行紧跟前沿的互联网技术和大数据风控手段，自2007年起建立数据仓库和集团信息库两大数据平台，实现对全部客户和账户信息的集中管理。此外，还建立了一支2,000余人的数据分析师队伍和信用风险监控中心。
另一方面，由于客户对实体渠道的高度信赖、个性化的服务体验、高风险业务面对面交流的需求，银行的物理网点还将长期存在，因此工行也加快了线下网点的智能化改造。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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