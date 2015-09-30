工行成立网络融资中心 目标是成为全球第一网络融资银行

路透上海9月30日 - 据上海证券报周三报导，继今年3月在国内商业银行中第一次完整发布e-ICBC互联网金融品牌后，中国以市值计最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二发布互联网金融升级发展战略，并挂牌成立了网络融资中心，目标是成为全球第一网络融资银行。

工商银行行长易会满表示，网络融资中心的目标是在五年内获取3,000万客户，完成3万亿元人民币的融资。

报导称，工行此番互联网金融升级战略的实施主体为“三平台，一中心”。所谓的三平台，是指融e购、融e联、融e行三大平台；一中心则是指新成立的网络融资中心。易会满表示，融e购的核心是把握客户的商品流，融e联平台掌握了客户的信息流，融e行把握了客户的资金流。三流合一，为的就是更好地解决信贷服务，所以工行成立了网络融资中心。

融e购是工行于2014年1月成立的电子商务平台，目前业务领域已覆盖B2C、B2B、B2G(集团采购)，工行个人网银用户可凭网上银行用户名和密码直接登录商城。在今年前9个月，融e购交易额突破了5,000亿元，预计年内将超6,000亿元，明年计划突破1万亿元。

融e联，是工行打造的即时通讯平台，实现银行与银行、银行与客户、银行内部之间的实时沟通，目前客户已达200万户，下一步将进一步优化功能，形成一个信息丰富、交互及时、安全可靠的社交型金融服务平台。

融e行，此前是工商银行的直销银行平台。该平台近期将完成升级，破除手机银行和网上银行的围墙，让工行与非工行的客户都可以登陆平台办理业务。目前，工行有1.65亿的手机银行客户和2亿的网上银行客户数，交易量达到了450万亿元，均居国内银行业首位。

易会满透露，工行在着手对信贷经营模式实施改革，将信贷业务分为专业化和标准化两大体系。对于一些大企业、大项目融资和个性化、综合化的金融服务需求，工行将主要靠专业化的融资经理团队来服务。而对于贷款额度较小、信息对称、适合标准化的信贷服务，则运用互联网与大数据建立风险控制模型，实现线上自助操作、业务自动处理、风险精准监控。

“经过我们的初步测算，大约25%到30%的贷款可以逐步迁移到线上。”易会满表示。

工商银行董事长姜建清指出，互联网金融的本质仍是金融，改变的只是实现载体、渠道和手段。一方面，工商银行紧跟前沿的互联网技术和大数据风控手段，自2007年起建立数据仓库和集团信息库两大数据平台，实现对全部客户和账户信息的集中管理。此外，还建立了一支2,000余人的数据分析师队伍和信用风险监控中心。

另一方面，由于客户对实体渠道的高度信赖、个性化的服务体验、高风险业务面对面交流的需求，银行的物理网点还将长期存在，因此工行也加快了线下网点的智能化改造。（完）