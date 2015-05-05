工行信贷政策将向“一带一路”倾斜 项目中要多用人民币--行长

中国一行三会多措维护金融安全 银监会称将深入排查各类风险
路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。
路透北京5月5日 - 以市值计全球第一大银行--工商银行(1398.HK) (601398.SS) 行长易会满近日表示，该行将针对“一带一路”在信贷投向、授信授权和信贷创新等方面给予资源倾斜和政策支持，并在项目中多使用人民币。
金融时报周二刊登对易会满的专访称，在“一带一路”项目多使用人民币，将催生大量人民币投资、融资、资金交易和风险管理需求。该行还将开发境内外联动的人民币金融产品，促进人民币在岸和离岸双向联通。
“工行将把融资业务与多元化金融服务结合，助力企业跨境并购和重组”易会满称，还将开展国际并购贷款、工程项目贷款、国际保理等业务，综合利用普通债务型、优先债务型、次级债务型、权益型、夹层型和信用期权型等多种投融资组合，来服务企业融资。
在重大项目方面，工行将支持境内外大型能源合作项目，交通、电信、能源等互联互通网络建设项目，海上和海陆运输大通道，商贸和物流网络通道项目等。
工行还将围绕“一带一路”地区资源特点和产业优势，加强先进制造业、新能源新材料、节能环保等领域的融资服务，支持特色经济发展。
目前工行在“一带一路”沿线18个国家有120家分支机构，准备了130多个重大项目，投资金额达1，588亿美元。
4月20日工行与巴基斯坦当地四家电力企业签署43亿美元融资协议。4月29日工行同中国出口信用保险公司一起，与赤道几内亚财政和预算部签署20亿美元基础设施合作框架协议。（完）
(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
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路透上海5月4日 - 上海证券交易所资本市场研究所最新报告建议，未来要实施穿透式监管，防止金融风险向实体经济传导；优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市，发挥资本市场服务实体经济应有的作用，促进上市公司持续提升经营质量。