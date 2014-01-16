工行称不会为中诚诚至金开1号项目承担主要责任

路透北京1月16日 -以资产计全球最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。

1月31日是中诚信托30亿元人民币矿产信托兑付的最后期限。此前有国内媒体报导称，中诚诚至金开1号项目将如期兑付，其中将会由工行承担主要责任，中诚信托承担部分责任。工行是该项目的资金托管和代销行。

“对此闻所未闻，完全不存在工行要为此承担主要责任这种情况。”工行有关部门负责人对路透说。

公开资料显示，中诚信托于2010年推出“2010年中诚·诚至金开1号集合信托计划”，截至2011年3月，两期信托共募集资金30.3亿元，主要用于“对山西振富能源集团有限公司进行股权投资，由振富能源公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。”但是，在2012年5月11日，振富集团副董事长王平彦因涉嫌非法吸收公众存款罪，在立案当天即被刑拘。

对此，中诚信托紧急发布了一则《2010年中诚-诚至金开1号集合信托计划临时报告（一）》。其中指出：“振富集团及其关联公司于本年度第二季度新增三宗诉讼案件，经查均因账外民间融资所引发。受托人对此异常现象高度重视，委派专人进行核查并迅速采取紧急措施，以控制风险，保护投资者利益。”

据中诚信托的调查发现，振富集团实际共欠民间债权人29亿元高利贷本金，加上中诚信托的30亿元，集团大约负债59亿多元。（完）

(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)

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