工银亚洲达成人民币购售业务境外参加行进入银行间市场首笔交易

路透北京6月2日 - 中国外汇交易中心周四称，工银亚洲昨日达成首笔银行间市场人民币外汇交易，这是人民币购售业务境外参加行进入银行间人民币外汇市场以来的首笔交易，标志着银行间市场对外开放取得实质性进展。

刊登在中国货币网的新闻稿称，工银亚洲作为工商银行(601398.SS)(1398.HK)的海外旗舰及离岸人民币交易中心，未来将充分利用中国外汇交易中心提供的交易平台作为交易枢纽，进一步贴近境内银行间人民币外汇市场开展交易，为境内外客户在人民币两地运用、汇率风险规避等方面提供更加丰富、优质的金融服务。

今后，银行间人民币外汇市场将进一步引入更多合格境外主体，提升市场的深度与广度。

中国外汇交易中心上月宣布，5月20日起，首批人民币购售业务境外参加行完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于进一步推动中国外汇市场对外开放。（完）

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