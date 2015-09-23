工银租赁和波音民机公司签署30架737-800NG购机协议

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) 旗下子公司--工银租赁和波音民机公司签署30架737-800NG的购机协议。
据工行提供的新闻稿称，作为中美双方经济合作领域的重头戏，中国的航空公司和飞机租赁公司将与美国波音公司签署总数为300架的飞机采购协议。
其中，中国最大的飞机租赁公司工银租赁已于9月22日和波音民机公司签署了30架737—800NG的购机协议。
此次中国国家主席习近平访美，将“航空城”西雅图定为访问的第一站，并将于美国当地时间9月23日上午，参观波音西雅图工厂并发表重要讲话，体现了航空领域合作在两国经贸关系中的重要地位。
近年来，以工银租赁为代表的国内航空租赁公司异军突起，成为全球航空租赁领域新生力量。此前工银租赁自主采购的波音、空客等各类型飞机交付和营销顺利，目前也正在积极开拓北美飞机租赁市场，力争在年内实现自购波音飞机的在美销售。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。