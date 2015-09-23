工银租赁和波音民机公司签署30架737-800NG购机协议

路透北京9月23日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) 旗下子公司--工银租赁和波音民机公司签署30架737-800NG的购机协议。

据工行提供的新闻稿称，作为中美双方经济合作领域的重头戏，中国的航空公司和飞机租赁公司将与美国波音公司签署总数为300架的飞机采购协议。

其中，中国最大的飞机租赁公司工银租赁已于9月22日和波音民机公司签署了30架737—800NG的购机协议。

此次中国国家主席习近平访美，将“航空城”西雅图定为访问的第一站，并将于美国当地时间9月23日上午，参观波音西雅图工厂并发表重要讲话，体现了航空领域合作在两国经贸关系中的重要地位。

近年来，以工银租赁为代表的国内航空租赁公司异军突起，成为全球航空租赁领域新生力量。此前工银租赁自主采购的波音、空客等各类型飞机交付和营销顺利，目前也正在积极开拓北美飞机租赁市场，力争在年内实现自购波音飞机的在美销售。（完）