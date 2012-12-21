洲际交易所以82亿美元并购纽约-泛欧交易所集团

路透纽约/伦敦12月20日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)将以82亿美元并购纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext),此举将帮助其打入欧洲金融期货市场,但却可能进一步降低纽约证交所的影响力.

本项交易将在全球衍生品交易及清算领域,创造出一个可以挑战芝加哥商业交易所集团(CME Group)的新角色.此外,200年来作为美国资本主义象征的纽约证交所NYX.N,在这项并购案中几乎只能徒留感叹.

洲际交易所(ICE.N)称,将试着通过首度公开上市(IPO)来分拆泛欧交易所的欧洲股市业务.这引发外界联想其最终可能也会关闭纽约证交所的交易场地.新技术的出现,以及华尔街各家银行及券商自有交易场所的兴起,证交所来自股票交易的利润受到严重侵蚀.

分析师称,这笔交易将增强洲际交易所的战略地位,通过控制欧洲第二大衍生品交易市场Liffe,帮助其与美国芝加哥商业交易所集团竞争.衍生品交易仍然可以给交易所带来丰厚利润,而且明年生效的新规则将大幅提高店头合约的结算需求.

监管疑虑令去年收购纽约-泛欧交易所集团的两笔交易流产,其中包括洲际交易所和Nasdaq OMX(NDAQ.O)联手收购以及德国德意志交易所(DB1Gn.DE)的独自竞购.但反垄断律师表示,洲际交易所独自收购就很少有业务重叠,应轻松获得批准.

洲际交易所报出的收购金额,对纽约-泛欧交易所集团的估值为每股33.12美元,较周三该股收盘价溢价28%.股东可以选择接受每股33.12美元的现金,或者每股交换0.2581股洲际交易所股票,还可以选择每股11.27美元现金加0.1703股洲际交易所股票.

该交易宣布后,纽约-泛欧交易所股价暴涨34.1%至32.25美元.洲际交易所股价一度跌4%,但之后收复失地,收盘涨1.4%报130.10美元.

洲际交易所称,一旦交易完成,将发放3亿美元的年度派息.

纽约证交所执行长Duncan Niederauer周四称这项交易是明智的必然之举,他说进一步整合交易所"势在必行",而洲际交易所是"很好的伙伴",所以没有道理继续单打独斗.

"我们可以保持现状,继续按部就班和拼命工作,不过我觉得,这样做未能向股东提供足够多的回报."Niederauer说.

纽约-泛欧交易所的股价自从洲际交易所和Nasdaq联手竞购之后,在洲际交易所最新出价之前已跌了将近三分之一.但这起联手竞购行动最后宣告失败.

熟悉内情的人士说,洲际交易所的最新单独出价10月首次浮现.当时洲际交易所的主席兼执行长Jeff Sprecher打电话给Niederauer,请他考虑恢复双方谈判,但没有让Nasdaq参与.这位人士因未获授权对外发言而不愿具名.

洲际交易所是以线上能源交易起家,后来Sprecher展开一连串收购行动,从2001年收购伦敦国际石油交易所(IPE),到纽约期货交易所等等.最近进行了一些规模较小的交易,包括收购一家气候交易所以及入股巴西一家清算所.

洲际交易所与英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)结盟,将帮助Sprecher扩充利率交易业务.利率是全球最大资产级别之一,而且是芝加哥商业交易所(CME)的强项.LIFFE和CME在短期利率合约交易方面向来是竞争敌手.但CME不愿对这项并购案置评.

"洲际交易所看中LIFFE,那是纽约-泛欧交易所最珍贵的资产,"RBC Capital Markets分析师Peter Lenardos说.

纽约证交所(NYSE)于2007年以80亿欧元买下泛欧交易所,其中包括LIFFE."从战略上来说,ICE积极进入欧洲衍生品领域的作法是明智的."

ICE目前的主要业务是能源期货交易,并一直回避股票和股票期权交易,而后两者是纽约-泛欧交易所集团的主要业务.因此与去年提出的并购计划相比,这两个集团之间并不存在太多业务重叠.

"这笔交易或许不会引发太多反垄断方面的忧虑,"现就职于法律事务所McDermott Will & Emery的Warren Rosborough表示.他曾在美国司法部的反垄断部门工作多年.

他说,一小部分存在竞争的衍生品业务应该可以通过直接剥离的方法解决."这会不会产生问题还不知道,"他表示."如果有解决办法,这个方法应该相对容易."

Sprecher将担任合并后的新集团的主席兼执行长.他和Niederauer在周四声明公布前对欧美进行了一次"放风式访问",称监管方"十分欢迎"这笔交易.

去年,美国司法部反对洲际交易所和Nasdaq OMX联手发起的价值110亿美元的敌意竞购,因担心这会垄断美国股票上市.德意志交易所93亿美元的竞购也遭欧洲监管方拒绝.

洲际交易所和纽约泛欧交易所合并之后,将一举超越德意志交易所(DB1Gn.DE),成为全球第三大交易所集团,总市值达152亿美元.汤森路透数据显示,CME集团市值为175亿美元.

排名全球第一的是香港交易及结算所(0388.HK),总市值为195亿美元.

洲际交易所称,本次收购料可节省成本4.5亿美元.交易完成后的第一年,预计可额外获利15%.

华尔街资深交易员认为,一个老牌的证交所竟被在衍生品市场成军仅12年的交易所并购,别具象征性意义.

"这是一个世代的落幕,"这位不愿具名的人士说."我想交易场地终究会被关闭,因为Jeff Sprecher曾拥有的交易场地都被他关闭."该人士是来自某竞争对手的董事会成员.

这项并购案中,洲际交易所的主要财务顾问为摩根士丹利(MS.N),其他参与协助的有BMO Capital Markets Corp、Broadhaven Capital Partners、摩根大通(JPM.N)、Lazard Group LLCLAZAR.UL、法国兴业银行企业及投资银行业务、Wells Fargo Securities LLC (WFC.N).法律顾问为Sullivan & Cromwell LLP和Shearman & Sterling LLP.

为纽约-泛欧交易所担任主要财务顾问的是Perella Weinberg Partners和 法国巴黎银行(BNPP.PA),其他财务谘询顾问为Blackstone Advisory Partners、花旗集团(C.N)、高盛<GS.N和Moelis.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张荻)

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