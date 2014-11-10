ICE获选运营金价电子指标系统 百年黄金定盘机制成历史

图中为在德国ProAurum公司拍摄到的金砖。 REUTERS/Michael Dalder

路透伦敦11月10日 - 美国洲际交易所(ICE)获选为黄金价格电子指标提供者之际，也象征着已有近百年历史的每日两次黄金定盘价机制的落幕。

1919年以来，由几家银行的代表商定的黄金和白银价格成为客户的交易依据，这些客户包括制造商、消费者和投资者。

原本在NM Rothschild & Co办公室内每天两次的会议，在2004年时改以电话互通讯息。而最新这一次基于提高透明度的全面改革之后，黄金、白银、铂金和钯金的价格指标将分别由三家不同机构运营。

伦敦金银市场协会(LBMA)周五表示，ICE旗下的ICE Benchmark Administration(IBA)将为未来名为LBMA Gold Price的指标提供实货结算、电子以及可交易竞价。

芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)与汤森路透(TRI.TO)在8月时已获得权利运营一个以竞价为基础的白银定价机制；伦敦金属交易所则是将从12月起运营铂金和钯金定盘价。

那些有心取代白银和铂金定盘价的公司，内心其实有更想要的至宝--每年规模达5万亿(兆)美元的LBMA黄金清算市场。

“很多人认为这是CME和LME之间的双雄会，但第三方ICE却靠不错的替代平台而胜出，”券商Sharps Pixley的执行长Ross Norman称。

ICE于2000年开始交易金银现货、期权和远期合约。

“我可以想象，担任做市商的银行一开始就会准备好参与，这与白银定盘价不同，在收入、损益方面的价值要高得多。从管理的角度看，最好所有规章都能就绪，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

LBMA白银价格有六家公司有资格参与定价。

LBMA希望平台一启动，就能有11家公司参与黄金定价。

“我们期待与LBMA和贵金属行业密切协作，推出符合国际证监会组织(IOSCO)的基准价，可以高效透明地满足市场参与者的要求，”ICE基准管理总裁Finbarr Hutcheson称。

市场参与人士表示，虽然基准价格初始由不同机构管理，但如果在流动性和收益方面取得成功，最终会整合到一个平台。

“如果你想的话，也许稍晚能转移到另一个系统，”一行业消息人士称。(完)

(编译 李婷仪/朱晓军；审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。