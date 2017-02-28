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亚洲 | 2017年 3月 1日 星期三 04:16 BJT

纽约期市：ICE原糖上涨，因3月合约到期

    路透纽约/伦敦2月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因指
标合约守住上日盘中低位的支撑位后引发技术买盘，3月合约在今日收盘
后到期。
    
    罗布斯塔咖啡期货上涨，在过去四个交易日下跌后反弹。可可期货下
跌，受一轮新的卖盘打压。    
         
    5月原糖期货      收高0.08美分，或0.4%，报每磅19.23美分。
    
    交易商表示，技术性买盘提振原糖价格，此前指标合约没有跌穿上日
的日内低位19.1美分，可能在该水准将形成技术支撑。
    
    3月原糖期货      在收市时到期，收涨0.22美分，或0.1%，报19.31
美分。
    
    交易商表示，Wilmar International Ltd买入约23,665口3月原糖合
约，相当于120万吨糖。这对3月合约而言是创纪录的。    
    
    5月白糖期货       收高4.40美元，或0.8%，报每吨532.60美元。
    
    5月罗布斯塔咖啡期货       收涨43美元，或2.1%，报每吨2,143美
元。 该合约在2月下跌，为三个月内首次月度下跌。

    5月阿拉比卡咖啡期货      收涨1.5美分，或1.1%，报每磅1.426美
元。 
    
    5月纽约可可期货      放量收挫73美元，或3.7%，报每吨1,909美元
，有超过27,000口合约成交。该合约本月下跌，为连续第六个月月线下跌
。
    
    5月伦敦可可       收挫47英镑，或3%，报每吨1,544英镑，有超过
口15,000合约成交。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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