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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 03:46 BJT

纽约期市：ICE期棉延续跌势降至十周低位，因指数基金和投机商展期

    路透4月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二延续跌势，降至近十周最低
水准，因在5月合约首个交割通知日三周后来到前，指数基金和投机者展
期。

    5月期棉合约      收低0.62美分，或0.82%，至每磅74.85美分，交
易区间为74.55-75.72美分，前者为1月26日来最低。 
    
    5月期棉合约周一录得近七个月来的最大单日百分比跌幅。
    
    “市场对5月合约没有很大的买兴，因为在该合约首个交割通知日来
到前，只剩下有限的时间，”Rose Commodity Group创始人和研究及分析
部门董事Louis Rose说。

    “市场在4月24日首个交割通知日来到前将会有些疲弱，”Rose补充
说。
    
    期货市场总成交量减少8,245口，至50,285口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加354口，至280,256口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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