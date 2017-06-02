纽约期市：ICE原糖录得2011年来最大的两周跌幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月2日 - 洲际交易所(ICE)期糖周五跌至逾15个月低 位，连续第二周下跌，为2011年5月来最大的两周跌幅，因价格跌穿技术 支撑水准后，止损卖单激发投机者卖出，且基本面偏空，打压市场。 阿拉比卡咖啡期货和可可期货也下跌。 7月原糖期货 收跌0.49美分，或3.4%，报每磅13.74美分，盘中 触及13.63美分，为近月合约自去年2月来最低。 指标合约本周跌8.7%，上周周线下跌逾8%。 8月白糖期货 收跌11.80美元，或2.8%，报每吨410.3美元，盘 中跌至去年3月中来最低的408.40美元。 7月阿拉比卡咖啡 收低2.15美分，或1.7%，报每磅1.2555美元 ，此前跌至一年低位1.2525美元，交易员称，因为技术面疲弱和本周现货 市场买盘不振。 7月罗布斯塔咖啡 收平在每吨1,981美元。 7月伦敦可可 收低17英镑，或1.1%，报每吨1,554英镑。7月纽 约可可 收挫23美元，或1.1%，报每吨2,001美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为