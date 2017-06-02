纽约期市：ICE原糖录得2011年来最大的两周跌幅

路透纽约/伦敦6月2日 - 洲际交易所(ICE)期糖周五跌至逾15个月低 位，连续第二周下跌，为2011年5月来最大的两周跌幅，因价格跌穿技术 支撑水准后，止损卖单激发投机者卖出，且基本面偏空，打压市场。 阿拉比卡咖啡期货和可可期货也下跌。 7月原糖期货 收跌0.49美分，或3.4%，报每磅13.74美分，盘中 触及13.63美分，为近月合约自去年2月来最低。 指标合约本周跌8.7%，上周周线下跌逾8%。 8月白糖期货 收跌11.80美元，或2.8%，报每吨410.3美元，盘 中跌至去年3月中来最低的408.40美元。 7月阿拉比卡咖啡 收低2.15美分，或1.7%，报每磅1.2555美元 ，此前跌至一年低位1.2525美元，交易员称，因为技术面疲弱和本周现货 市场买盘不振。 7月罗布斯塔咖啡 收平在每吨1,981美元。 7月伦敦可可 收低17英镑，或1.1%，报每吨1,554英镑。7月纽 约可可 收挫23美元，或1.1%，报每吨2,001美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)