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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 05:07 BJT

纽约期市：ICE原糖录得2011年来最大的两周跌幅

    路透纽约/伦敦6月2日 - 洲际交易所(ICE)期糖周五跌至逾15个月低
位，连续第二周下跌，为2011年5月来最大的两周跌幅，因价格跌穿技术
支撑水准后，止损卖单激发投机者卖出，且基本面偏空，打压市场。
        
    阿拉比卡咖啡期货和可可期货也下跌。
    
    7月原糖期货      收跌0.49美分，或3.4%，报每磅13.74美分，盘中
触及13.63美分，为近月合约自去年2月来最低。
    
    指标合约本周跌8.7%，上周周线下跌逾8%。
    
    8月白糖期货       收跌11.80美元，或2.8%，报每吨410.3美元，盘
中跌至去年3月中来最低的408.40美元。
        
    7月阿拉比卡咖啡      收低2.15美分，或1.7%，报每磅1.2555美元
，此前跌至一年低位1.2525美元，交易员称，因为技术面疲弱和本周现货
市场买盘不振。
    
    7月罗布斯塔咖啡       收平在每吨1,981美元。
    
    7月伦敦可可       收低17英镑，或1.1%，报每吨1,554英镑。7月纽
约可可      收挫23美元，或1.1%，报每吨2,001美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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