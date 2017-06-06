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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 03:35 BJT

纽约期市：ICE原糖在交投震荡中上涨，阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦6月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因交易商继续回补空头，且油价上涨也提供支撑。阿拉比卡咖啡和可可期货均下跌。

7月原糖期货收高0.09美分，或0.65%，报每磅13.98美分，盘中迫近周五触及的逾15个月低位13.63美分，之后反弹。

原糖收涨，盘中交投震荡。

市场在过去两周深跌后，价格跌至技术性超卖区域，交易商称。

驻纽约的法国兴业银行商品部门主管Michael McDougall说，如果油价下跌，近月合约可能跌穿14美分。

“今日原糖跟随原油的走势，”他说，“如果原油下跌，糖价会一起下滑。”

8月白糖期货收高1美元，或0.24%，报每吨413.90美元。

7月阿拉比卡咖啡骤降，回吐上日录得的涨幅，收跌2.9美分，或2.26%，报每磅1.2555美元。

7月罗布斯塔咖啡收低11美元或0.55%，报每吨1,985美元。

7月纽约可可收挫13美元，或0.65%，报每吨1,975美元。7月伦敦可可收低1英镑，或0.06%，报每吨1,540英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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