纽约期市：ICE原糖在交投震荡中上涨，阿拉比卡咖啡下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因交易商继续回补空头，且油价上涨也提供支撑。阿拉比卡咖啡和可可期货均下跌。
7月原糖期货收高0.09美分，或0.65%，报每磅13.98美分，盘中迫近周五触及的逾15个月低位13.63美分，之后反弹。
原糖收涨，盘中交投震荡。
市场在过去两周深跌后，价格跌至技术性超卖区域，交易商称。
驻纽约的法国兴业银行商品部门主管Michael McDougall说，如果油价下跌，近月合约可能跌穿14美分。
“今日原糖跟随原油的走势，”他说，“如果原油下跌，糖价会一起下滑。”
8月白糖期货收高1美元，或0.24%，报每吨413.90美元。
7月阿拉比卡咖啡骤降，回吐上日录得的涨幅，收跌2.9美分，或2.26%，报每磅1.2555美元。
7月罗布斯塔咖啡收低11美元或0.55%，报每吨1,985美元。
7月纽约可可收挫13美元，或0.65%，报每吨1,975美元。7月伦敦可可收低1英镑，或0.06%，报每吨1,540英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为