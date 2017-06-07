纽约期市：ICE原糖期货持续反弹，阿拉比卡咖啡期货上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三从上周触及的15个月低位进一步反弹，阿拉比卡咖啡期货上涨，因预期最大出产国巴西天气寒冷。可可期货下跌。
7月原糖期货收高0.16美分，或1.14%，报每磅14.14美分，盘中升至14.32美分，因回补空头。
交易员称，市场关注巴西天气状况，预报巴西将迎来更多降雨，可能对部分甘蔗种植地区造成短期干扰。
价格处于低位，也引发一些业内买盘，燃点市场预期巴西生产商可能开始青睐将甘蔗生产乙醇，而不是加工制成糖。
巴西加工厂可以将甘蔗生产供内销的乙醇，或将甘蔗加工成糖，出口外国。
8月白糖期货收高4.3美元，或1.04%，报每吨418.20美元。
7月阿拉比卡咖啡收升0.2美分，或0.16%，报每磅1.2575美元。
7月罗布斯塔咖啡收低13美元或0.65%，报每吨1,972美元。
7月纽约可可收挫12美元，或0.61%，报每吨1,963美元。7月伦敦可可收低10英镑，或0.65%，报每吨1,530英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为