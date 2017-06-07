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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 05:29 BJT

纽约期市：ICE原糖期货持续反弹，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦6月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三从上周触及的15个月低位进一步反弹，阿拉比卡咖啡期货上涨，因预期最大出产国巴西天气寒冷。可可期货下跌。

7月原糖期货收高0.16美分，或1.14%，报每磅14.14美分，盘中升至14.32美分，因回补空头。

交易员称，市场关注巴西天气状况，预报巴西将迎来更多降雨，可能对部分甘蔗种植地区造成短期干扰。

价格处于低位，也引发一些业内买盘，燃点市场预期巴西生产商可能开始青睐将甘蔗生产乙醇，而不是加工制成糖。

巴西加工厂可以将甘蔗生产供内销的乙醇，或将甘蔗加工成糖，出口外国。

8月白糖期货收高4.3美元，或1.04%，报每吨418.20美元。

7月阿拉比卡咖啡收升0.2美分，或0.16%，报每磅1.2575美元。

7月罗布斯塔咖啡收低13美元或0.65%，报每吨1,972美元。

7月纽约可可收挫12美元，或0.61%，报每吨1,963美元。7月伦敦可可收低10英镑，或0.65%，报每吨1,530英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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