洲际交易所将以52亿美元收购数据服务商IDC

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月26日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)周一表示，将从投资公司Silver Lake和美国华平投资集团手中收购数据服务公司Interactive Data Corp (IDC)，交易规模约在52亿美元。
这项交易包括36.5亿美元现金和15.5亿美元的ICE股票。ICE称这项并购可为其增加技术平台及新数据和估价服务，有助于拓展ICE的市场数据服务。
ICE称收购IDC的协议已获得双方董事会的批准。IDC主要向银行、货币市场基金及对冲基金提供金融数据。
ICE预计成本协同效益为1.50亿美元，且大部分可在三年内完成。这项交易预计在今年底结束。
ICE股价周一盘初曾触及纪录高点254.50美元，终场收低约0.57%，报247.39美元。
IDC的竞争对手包括汤森路透(TRI.TO)、彭博等为金融机构提供定价及数据服务的公司。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。