国际油市: 大型投机客上调布兰特原油净多头持仓至接近纪录高位

路透伦敦1月14日 - 根据洲际交易所(ICE)周一公布的数据,2013年首周大型投机客扩大了对布兰特原油期货和期权的净多头持仓规模,至接近纪录高位的水准.

布兰特原油净多头持仓连续第四周上升,增加10,925口至150,036口,距离去年3月末所及的纪录高位仅少847口.

投机客亦增加柴油 净持仓规模3,976口至56,871口.

美国达成化解"财政悬崖"预算危机的协议,提振了投资者的风险偏好,而且帮助激发股市和大宗商品市场上涨.

"像其他许多大宗商品一样,原油亦正从股市的升势中获得支撑.此外,美元走软亦带来支撑,"Standard Bank Research的Walter de Wet在报告中称.

对石油供应中断的担忧亦料将持续支撑风险溢价,叙利亚的局势以及伊朗在霍尔木兹海峡的海军军演,在提醒投资者关注中东地区的政治风险.

2013年首周,市场乐观情绪重燃帮助推动多头持仓增加逾10%.商品期货交易委员会(CFTC)称,市场对美国原油的多头押注处于去年10月以来的最高位.

乐观情绪料会持续支撑石油相关合约净多头持仓规模增加,特别是Seaway石油管线方面的消息料将支持对美国原油价格上涨的押注.

Seaway石油管线上周五开始将美国中西部地区供应过剩的原油运输至墨西哥湾地区.该石油管线的运力近来扩大至每日40万桶.(完)