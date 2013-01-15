国际油市: 大型投机客上调布兰特原油净多头持仓至接近纪录高位

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦1月14日 - 根据洲际交易所(ICE)周一公布的数据,2013年首周大型投机客扩大了对布兰特原油期货和期权的净多头持仓规模,至接近纪录高位的水准.
布兰特原油净多头持仓连续第四周上升,增加10,925口至150,036口,距离去年3月末所及的纪录高位仅少847口.
投机客亦增加柴油 净持仓规模3,976口至56,871口.
美国达成化解"财政悬崖"预算危机的协议,提振了投资者的风险偏好,而且帮助激发股市和大宗商品市场上涨.
"像其他许多大宗商品一样,原油亦正从股市的升势中获得支撑.此外,美元走软亦带来支撑,"Standard Bank Research的Walter de Wet在报告中称.
对石油供应中断的担忧亦料将持续支撑风险溢价,叙利亚的局势以及伊朗在霍尔木兹海峡的海军军演,在提醒投资者关注中东地区的政治风险.
2013年首周,市场乐观情绪重燃帮助推动多头持仓增加逾10%.商品期货交易委员会(CFTC)称,市场对美国原油的多头押注处于去年10月以来的最高位.
乐观情绪料会持续支撑石油相关合约净多头持仓规模增加,特别是Seaway石油管线方面的消息料将支持对美国原油价格上涨的押注.
Seaway石油管线上周五开始将美国中西部地区供应过剩的原油运输至墨西哥湾地区.该石油管线的运力近来扩大至每日40万桶.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张荻)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。