ICE拟向伦交所发出更高报价 阻挠德意志交易所收购--彭博

路透2月29日 - 据彭博援引消息人士报道称，交易所和清算所运营商洲际交易所(ICE)(ICE.N)计划对伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)发出收购提议，旨在破坏LSE与德意志交易所(DB1Gn.DE)的合并计划。

彭博周一表示，ICE正在与摩根士丹利(MS.N)商谈可能向LSE发出更高的报价。

LSE与德意志交易所上周展开了合并商谈，拟打造更能与美国竞争对手相抗衡的欧洲交易企业。

LSE的股票交易业务与德意志交易所旗下欧洲期权与期货交易所(Eurex)的衍生品业务，将并入一规模近300亿美元的集团中。这将使上述企业扩张至与ICE相当的规模，ICE在欧洲衍生品市场占有巨大份额。

继第一次作出合并努力近16年后，LSE和德意志交易所证实，双方正在详细磋商以全股票方式进行合并事宜，新公司中德意志交易所的股东将持股54.4%，LSE股东持股45.6%。

彭博称，ICE不打算在3月22日德意志交易所向LSE发出正式收购报价的截止日期之前采取行动。

彭博还称，ICE希望其所提出的更高报价能说服LSE的股东，并迫使德意志交易所提高报价。ICE若试图破坏LSE与德意志交易所的合并，可能将不得不面临政治和公司方面的阻力。

但彭博也称，尚未做出最终决定，ICE也可能会决定不去推进这一收购提议。

欧盟监管机构在2012年否决了纽约-泛欧交易所集团NYX.N和德意志交易所规模达74亿美元的合并交易，称两家公司合并可能导致欧洲金融衍生品市场出现接近垄断的局面。

次年，ICE以82亿美元收购了纽约-泛欧交易所集团及其欧洲衍生品业务部门。ICE和LSE的合并可能不会遇到同样的问题。

ICE在去年底完成了斥资52亿美元收购金融数据供应商Interactive Data，以及以6.5亿美元收购能源经纪商Trayport的交易。

ICE拒绝发表评论。由于不在正常营业时间，因此也未能联系到LSE、德意志交易所和摩根士丹利置评。(完)