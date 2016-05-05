ICE搁置竞购伦交所的计划 二者均声称错在对方

路透伦敦/班加罗尔5月4日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)已经搁置出价竞购伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的计划。若ICE出手，原本可能破坏伦交所与德意志交易所合并的打算。

ICE执行长Jeffrey Sprecher周三对记者表示，他将此归咎于伦交所没有对ICE多次提出的会面要求作出回应，因此ICE没有足够的信息提出正式出价。

伦交所并不承认这种说法。该交易所发表声明回应称，已向ICE提供了相关信息，也允许ICE接触管理层，但ICE没有拿出可行的收购提议。

伦交所股价在ICE发布该消息后一度重挫10%，随后有所反弹，终场收低4.2%。德意志交易所(DB1Gn.DE)上涨5.8%，ICE大涨7.3%。

LSE在2月宣布计划与德意志交易所合并，一周之后，ICE随即表示考虑自行提出收购。

“我们在3月公开表达有兴趣依照英国并购法令行事之后，伦交所主席及执行长却未与ICE联系，”Sprecher在电话会议中说。“为了延续我们以往的成长记录，我们已经把眼光转向其他机会。”

ICE宣布搁置收购，给证交所行业的一场潜在并购战画上休止符，所以预计德意志交易所不大可能为了争取股东同意而提高与伦交所全股票合并的价码条件。

ICE仍有权在未来六个月内重新考虑并向伦交所提出收购要约，前提是ICE取得英国收购及合并委员会的批准，或者伦交所-德意志交易所合并案破裂、抑或是有其他竞购方也加入战局。(完)