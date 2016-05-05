ICE搁置竞购伦交所的计划 二者均声称错在对方

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透伦敦/班加罗尔5月4日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)已经搁置出价竞购伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的计划。若ICE出手，原本可能破坏伦交所与德意志交易所合并的打算。
ICE执行长Jeffrey Sprecher周三对记者表示，他将此归咎于伦交所没有对ICE多次提出的会面要求作出回应，因此ICE没有足够的信息提出正式出价。
伦交所并不承认这种说法。该交易所发表声明回应称，已向ICE提供了相关信息，也允许ICE接触管理层，但ICE没有拿出可行的收购提议。
伦交所股价在ICE发布该消息后一度重挫10%，随后有所反弹，终场收低4.2%。德意志交易所(DB1Gn.DE)上涨5.8%，ICE大涨7.3%。
LSE在2月宣布计划与德意志交易所合并，一周之后，ICE随即表示考虑自行提出收购。
“我们在3月公开表达有兴趣依照英国并购法令行事之后，伦交所主席及执行长却未与ICE联系，”Sprecher在电话会议中说。“为了延续我们以往的成长记录，我们已经把眼光转向其他机会。”
ICE宣布搁置收购，给证交所行业的一场潜在并购战画上休止符，所以预计德意志交易所不大可能为了争取股东同意而提高与伦交所全股票合并的价码条件。
ICE仍有权在未来六个月内重新考虑并向伦交所提出收购要约，前提是ICE取得英国收购及合并委员会的批准，或者伦交所-德意志交易所合并案破裂、抑或是有其他竞购方也加入战局。(完)
(编译 徐文焰/李婷仪 审校 白云)
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。