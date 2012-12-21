ICE与纽约-泛欧交易所合并让软性商品交易商左右权衡

* ICE将以约80亿美元收购纽约-泛欧交易所集团

* 本次并购令ICE能够进军全球软商品市场

* 交易商预期本次并购会降低套利成本

路透纽约12月20日 - 在轰动一时的约80亿美元并购纽约-泛欧交易所集团（NYSE Euronext）NYX.N交易之后,从糖到可可乃至咖啡这些全球最吸引人的大宗商品期货交易中,洲际交易所(ICE)(ICE.N)都将取得近乎垄断的地位.

虽然纽约的软性商品市场与纽约-泛欧交易所集团旗下英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)合并,可能有助于降低许多交易商的成本,减少他们进行价差交易的保证金,但也有人担心ICE的做法素来对投机客更为有利,可能让LIFFE丢掉以消费者为主的传统.

这一区别更多来自哲学角度,而非商业性质.但ICE董事长非常希望在关闭这家拥有142年历史的交易所之后能够得到纽约软性商品交易商的支持.在这样一个时候,这种差别或许就显得特别重要.

"欧洲的市场向来注重满足投资者对于实体交易场所的需求,而ICE则对各种来源的交易都不拒绝,"一位在LIFFE和ICE期货市场都进行实货大宗商品交易的美国交易员说.

"任何让LIFFE的运作方式向ICE靠拢的主张,我们都不赞成."

此次交易将协助洲际交易所打入欧洲金融期货市场,并帮助其挑战竞争对手芝加哥商业交易所集团(CME Group).与交易背后的这些巨大效应相比,软性商品合约的意义真可谓是小菜一碟.

不过,欧洲第二大衍生品交易市场--英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)的业务范围也涵盖了糖、罗布斯塔咖啡及可可期货和期权.这些合约都与ICE Futures U.S.的相关合约类似,只是产品特征略有不同,例如纽约市场交易的合约标的物是未加工的原糖和质量更高的阿拉比卡咖啡.

**早期阶段**

洲际交易所成立于2000年,主要业务是能源期货交易.该交易所2007年收购纽约期货交易所(NYBOT)后全面铺开软性商品交易,品种包括咖啡、可可、糖、冻浓缩橙汁和棉花.

该交易所很快引入了电子交易,延长交易时间,迅速提高成交量,并结束了众多场内交易商的职业生涯,场内交易已于10月完全关闭.

没有多少人认为,洲际交易所在软性商品市场的主导地位将招致密集的监管审查.

"ICE开始在全球各类软商品市场拔得头筹,但是这些都是小市场,所以我不觉得会招致什么监管问题."John Lothian Newsletter的John Lothian表示.

不过近期ICE宣布将从1月开始上调市场费用,使得监管风险有所上扬.交易商们也在纷纷猜测,是否未来会有更多提价行为.

"如果缺乏竞争,那么费用就会上涨."经纪机构Newedge USA副总裁Michael McDougall表示.

此次ICE与纽约-泛欧交易所合并交易的最大获益人,将是在两交易所间交易同一种商品的套利者.

"考虑到ICE将拥有Liffe,有可能交易白糖和原糖的保证金结构将会简化."McDougall称.(完)

(编译: 郑茵/许娜/洪曦; 审校: 程琳/丁琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。