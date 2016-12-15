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国际财经 | 2016年 12月 15日 星期四 12:00 BJT

纽交所同意收购NSX 交易预计在2017年第一季完成

路透12月14日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下纽约证券交易所(NYSE)周三称，同意收购National Stock Exchange(NSX)；这将令NYSE集团获得第四个美国交易所执照。

交易条款并未公布，该交易预计将在2017年第一季完成。ICE称此项收购不会产生实质性财务影响。

NYSE称，在敲定NSX的运营计划前，将会与NSX成员以及包括零售经纪商在内的市场参与者进行洽商。

NYSE发言人未发表置评。目前未能立即联系到NSX代表评论。(完)

(编译 王琛；审校 于春红)

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