纽交所同意收购NSX 交易预计在2017年第一季完成

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月14日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下纽约证券交易所(NYSE)周三称，同意收购National Stock Exchange(NSX)；这将令NYSE集团获得第四个美国交易所执照。
交易条款并未公布，该交易预计将在2017年第一季完成。ICE称此项收购不会产生实质性财务影响。
NYSE称，在敲定NSX的运营计划前，将会与NSX成员以及包括零售经纪商在内的市场参与者进行洽商。
NYSE发言人未发表置评。目前未能立即联系到NSX代表评论。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。