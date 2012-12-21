《企业并购焦点》ICE与纽约-泛欧交易所合并让软性商品交易商左右权衡

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
"ICE开始在全球各类软商品市场拔得头筹,但是这些都是小市场,所以我不觉得会招致什么监管问题."John Lothian Newsletter的John Lothian表示.
不过近期ICE宣布将从1月开始上调市场费用,使得监管风险有所上扬.交易商们也在纷纷猜测,是否未来会有更多提价行为.
"如果缺乏竞争,那么费用就会上涨."经纪机构Newedge USA副总裁Michael McDougall表示.
此次ICE与纽约-泛欧交易所合并交易的最大获益人,将是在两交易所间交易同一种商品的套利者.
"考虑到ICE将拥有Liffe,有可能交易白糖和原糖的保证金结构将会简化."McDougall称.(完)
(编译: 郑茵/许娜/洪曦; 审校: 程琳/丁琦)
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。