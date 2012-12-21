《企业并购焦点》ICE与纽约-泛欧交易所合并让软性商品交易商左右权衡

"ICE开始在全球各类软商品市场拔得头筹,但是这些都是小市场,所以我不觉得会招致什么监管问题."John Lothian Newsletter的John Lothian表示.

不过近期ICE宣布将从1月开始上调市场费用,使得监管风险有所上扬.交易商们也在纷纷猜测,是否未来会有更多提价行为.

"如果缺乏竞争,那么费用就会上涨."经纪机构Newedge USA副总裁Michael McDougall表示.

此次ICE与纽约-泛欧交易所合并交易的最大获益人,将是在两交易所间交易同一种商品的套利者.

"考虑到ICE将拥有Liffe,有可能交易白糖和原糖的保证金结构将会简化."McDougall称.(完)