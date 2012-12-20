洲际交易所洽购纽约-泛欧交易所集团--消息

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,ICE提出的收购价对纽约-泛欧交易所集团的估值为每股33美元,较其周三收盘价溢价37%.交易的三分之一将以现金融资,其余则使用股票.华尔街日报首先报导了谈判消息.