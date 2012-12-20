洲际交易所洽购纽约-泛欧交易所集团--消息

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透12月19日 - 一名知情人士周三表示,洲际交易所(ICE)(ICE.N)正洽谈收购纽约证券交易所(NYSE)的运营商--纽约-泛欧交易所集团NYX.N.这笔数十亿美元的交易可能助力ICE抗衡劲敌芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O).
消息人士透露,这项交易可能最早在周四宣布.由于磋商的私密性,该消息人士拒绝透露姓名.
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,ICE提出的收购价对纽约-泛欧交易所集团的估值为每股33美元,较其周三收盘价溢价37%.交易的三分之一将以现金融资,其余则使用股票.华尔街日报首先报导了谈判消息.
纽约-泛欧交易所集团周三收盘时价值约58亿美元,说明ICE可能愿意支付约80亿美元购买该公司.
纽约-泛欧交易所集团股价在盘后交易时段攀涨12%至26.96美元.ICE股价上升3.1%至132.32美元.(完)
(编译 王翔琼; 审校 隋芬)
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