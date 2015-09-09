洲际交易所11月将推出新加坡平台 交易五种新合约

路透马尼拉9月9日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)周三表示，11月17日将推出新加坡平台及五种新合约。

这些合约包括ICE之前宣布的1公斤黄金期货、“迷你布兰特”原油期货，还有迷你柴油、迷你在岸及离岸人民币期货。

ICE迷你布兰特原油合约标的物为100桶布兰特原油，是指标布兰特原油LCOc1合约的十分之一。

总部位于亚特兰大的ICE稍早计划在3月推出其新加坡平台。但中国的郑州商品交易所，反对ICE起初打算推出的棉花与白糖期约使用其结算价做为参考。

将于11月推出的五种期约，“反映了客户需求，并补足ICE现有的金融与大宗商品指标合约，”ICE在声明中表示。

ICE在2014年以1.5亿美元买下新加坡商业交易所(SMX)，试图进军亚洲交易与清算市场，以扩大其原先覆盖美国、加拿大、巴西、英国与欧洲大陆的市场与清算网络。(完)

(编译 张明钧/陈宗琦；审校 蔡美珍/张涛)

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