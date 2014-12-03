ICE将于明年3月在新加坡推出五种期货合约

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡12月3日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)周三表示，将在明年3月推出五种期货合约，包括规格为一公斤的黄金期货和“迷你布兰特”原油期货，这些合约将在ICE Futures Singapore交易所进行交易。
ICE在声明中称，“迷你布兰特”原油期货合约每手为100桶，是指标布兰特期约的十分之一；其他合约包括棉花、白糖和人民币期货。除一公斤黄金期货外，所有期约都将以现金结算，黄金期货将以实物结算，交割地在新加坡。
ICE称，新期货合约将在3月17日推出。
ICE今年以1.5亿美元的价格收购了新加坡商业交易所(SMX)，希望在亚洲商品交易和清算中占据一席之地。在此之前，ICE的市场和清算网络已经覆盖美国、加拿大、巴西、英国和欧洲大陆。
上述五种新合约将通过ICE Clear Singapore结算。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。