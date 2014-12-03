ICE将于明年3月在新加坡推出五种期货合约

路透新加坡12月3日 - 洲际交易所(ICE)(ICE.N)周三表示，将在明年3月推出五种期货合约，包括规格为一公斤的黄金期货和“迷你布兰特”原油期货，这些合约将在ICE Futures Singapore交易所进行交易。

ICE在声明中称，“迷你布兰特”原油期货合约每手为100桶，是指标布兰特期约的十分之一；其他合约包括棉花、白糖和人民币期货。除一公斤黄金期货外，所有期约都将以现金结算，黄金期货将以实物结算，交割地在新加坡。

ICE称，新期货合约将在3月17日推出。

ICE今年以1.5亿美元的价格收购了新加坡商业交易所(SMX)，希望在亚洲商品交易和清算中占据一席之地。在此之前，ICE的市场和清算网络已经覆盖美国、加拿大、巴西、英国和欧洲大陆。

上述五种新合约将通过ICE Clear Singapore结算。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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