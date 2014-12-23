敬告客户：CME美国软性农产品商品年底假期交易时间安排****

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
亲爱的客户，您好：
洲际交易所(ICE)美国软性农产品商品期货和期权市场12月24日(三)将提前收市，12月25日(四)圣诞节休市。
1月1日(四)元旦也将休市。
12月24日将在1800GMT提前收市，12月25日圣诞节休市。
12月26日(四)11号糖期货<0#SB:>、阿拉比卡咖啡<0#KC:>、可可<0#CC:>以及棉花 开盘时间延后至1300GMT，16号糖<0#SFS:>按正常时间开市。所有市场按正常时间结算及收盘。
12月31日(三)正常交易。1月1日元旦休市。
1月2日(五)11号糖、咖啡、棉花及可可开盘时间延后至1300GMT；16号糖按正常时间开市。所有市场按正常时间收盘。
如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。