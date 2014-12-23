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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 12:00 BJT

****敬告客户：CME美国软性农产品商品年底假期交易时间安排****

亲爱的客户，您好：

洲际交易所(ICE)美国软性农产品商品期货和期权市场12月24日(三)将提前收市，12月25日(四)圣诞节休市。

1月1日(四)元旦也将休市。

12月24日将在1800GMT提前收市，12月25日圣诞节休市。

12月26日(四)11号糖期货<0#SB:>、阿拉比卡咖啡<0#KC:>、可可<0#CC:>以及棉花 开盘时间延后至1300GMT，16号糖<0#SFS:>按正常时间开市。所有市场按正常时间结算及收盘。

12月31日(三)正常交易。1月1日元旦休市。

1月2日(五)11号糖、咖啡、棉花及可可开盘时间延后至1300GMT；16号糖按正常时间开市。所有市场按正常时间收盘。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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