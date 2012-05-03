富商黄怒波签约长租冰岛土地--报导

路透雷克雅未克5月2日电---冰岛国有电台RUV周三报导称，北京中坤投资集团董事长黄怒波已签署租借冰岛东北部一块土地的协议。六个月前，冰岛政府驳回了黄怒波的购地申请。

RUV援引双方达成的协议报导，黄怒波与当地政府达成一致，将租借面积为300平方公里农场的70%，租期为40年。

黄怒波最初同意以大约10亿冰岛克朗(800万美元)购买这块土地，计划在此修建高尔夫球场、酒店和户外休闲区。去年11月，冰岛政府驳回了该计划，称其不符合相关法律规定。

RUV报导称，新协议将在周五提交给冰岛政府。报导称，预计冰岛政府将持有农场20%的股权，而所在地区的一些农民则不同意租借该土地。

路透无法立即联系到冰岛内政部就此置评。

RUV估计，整个项目需投资约200亿冰岛克朗(1.6亿美元)，可能会创造400-600个就业岗位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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