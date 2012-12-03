因信息不完整 黄怒波冰岛租地项目需重新申请

黄怒波2011年9月2日在北京出席会议的资料图片。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透雷克雅未克12月1日电---冰岛媒体周六报导称，希望在冰岛东北部开发旅游项目的中国商人黄怒波必须重新申请许可才能继续推进项目。

冰岛国家无线广播电台(RUV)报导称，以产业和创新部部长斯泰因里格米尔·西格富松为首的多位冰岛内阁部长表示，因很多信息尚不完整，他们无法对黄怒波的申请作出最後决定。

黄怒波的计划在冰岛引发很大争议，很多评论人士称，由於冰岛在北极地带的战略位置，这一计划引发对地区安全的担忧。

黄怒波已与地区政府达成一致，计划租赁当地300平方公里农场中70%的土地。他计划在此建造一座高尔夫球场、宾馆和户外休闲区。

RUV报导称，黄怒波在冰岛注册的公司Zhongkun Grimsstadir 11月中旬就请求给予宽限时间以提供更多信息，而这可能需要几个月的时间。

RUV报导称，一旦整合齐所需信息，黄怒波会尽快重新申请。

黄怒波是中坤投资集团董事长，在2010年《福布斯》中国富豪榜中排名第161位。

报导称，该旅游项目投资额约200亿冰岛克朗(合1.6亿美元)，将创造400-600个工作岗位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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