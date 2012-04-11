温家宝将於4月访问冰岛

路透雷克雅未克4月11日电---冰岛政府周三称，中国国务院总理温家宝预计将於本月晚些时候首次正式访问冰岛。

冰岛方面称，温家宝料於4月20日到访，并将与冰岛总理西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）和其他部长进行会晤。

冰岛政府表示，温家宝还将参观冰岛的地热发电。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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