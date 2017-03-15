冰岛取消全部资本管制 结束逾八年经济隔离状态

路透雷克雅未克3月14日 - 冰岛周二取消了余下的资本控制措施，结束了逾八年对企业和个人的资本管制，这些措施是在金融危机期间银行破产的情况下推出的。

冰岛银行业者先前被多年海外扩张所积累的巨额债务给压垮，相关不稳定性也蔓延到欧洲其他国家，冰岛也成了一个因不加节制而诱发金融危机的典型。

冰岛政府去年开始取消资本管制，放松了对本地居民的限制，这个国家仅有约330,000人。该国周日首次宣布取消全部管制，决定于周二生效。

冰岛希望此举能为冰岛养老金海外投资打开大门，同时改善该国外资投资的前景。

冰岛货币很小且走势震荡，加剧了该国经济问题，将需要进行谨慎管理。

冰岛克朗仍处于历史高位，但周一录得八年来最大单日跌幅，因取消管制后，被压抑的外资和国内资金最初料外流。

冰岛克朗周二继续下滑，兑美元和欧元均下跌约1%。冰岛央行对汇率走势未予置评，该央行明天(3月15日)将公布利率决定。(www.cb.is/)

冰岛央行2月维持存款利率在5.0%不变。不过随着资本管制取消，财长Benedikt Johannesson希望利率下调。

冰岛当局已经为取消资本管制做了准备，该国央行去年年底时积累了8,150亿冰岛克朗(74亿美元)外汇储备。(完)