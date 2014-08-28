冰岛巴达本加火山出现“沸腾的锅”可能预示火山将喷发--气象局

路透雷克雅末克8月28日 - 冰岛气象局周三晚间称，巴达本加(Bardarbunga)火山上方的冰川融化，露出一排1公里宽的“沸腾的锅”，原因可能是冰下喷发。

巴达本加火山约一周来轰隆声不断，引发火山喷发担忧，这可能会影响航空运输。2010年冰岛Eyjafjallajokull火山喷发，火山灰导致欧洲很多空域被关闭六天。

冰岛气象局在其网站上称，这些“沸腾的锅”长4-6公里，深10-15米，没有发现与之相应的震颤加剧。

冰岛气象局地质学家Palmi Erlendsson表示，火山喷发对航空业影响的预警仍为橙色，这是级别第二高的预警。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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