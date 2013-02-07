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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 06:46 BJT

欧洲评等: 穆迪将冰岛评级展望从负面上修至稳定

路透纽约2月7日 - 评级机构穆迪周四将冰岛主权评级展望从负面上修至稳定,称冰岛最近赢得的司法胜利降低了事件风险.

法院驳回了关于冰岛违反欧盟存款担保指令的指控.

穆迪在声明中称,"该法院的决定,令冰岛政府避免了因与英国和荷兰政府在Icesave的争端可能导致的巨大负担."

穆迪对冰岛的评级为Baa3.惠誉和标普的评级均为为BBB-,展望稳定.(完)

(编译 张荻; 审校 张涛)
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