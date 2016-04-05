冰岛总理辞职 成首位因“巴拿马文件”中箭落马的政要

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦/雷克雅未克4月5日 - 冰岛总理贡劳格松(Sigmundur David Gunnlaugsson)周二辞职，成为第一位因“巴拿马文件”而中箭落马的政要。此前一家巴拿马律师事务所的文件曝光了全球许多政治及公众人物的境外财产。
巴拿马文件显示，贡劳格松的妻子名下一间离岸公司拥有冰岛几家银行的大量权益，但贡劳格松并未申报这项利益冲突。这触怒了许多人，他们上街头投掷鸡蛋和香蕉，要求贡劳格松下台。
从巴拿马律所Mossack Fonseca泄露出来的超过1,150万份文件，已激起各地民众对富豪与权贵的愤慨，不满何以在其他人忍受撙节和艰困时，他们还能藏匿财富并避税。
贡劳格松面对不信任投票计划，在要求总统解散国会数小时后，提出了辞职。若是解散国会，几乎一定将举行新选举。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。