冰岛总理辞职 成首位因“巴拿马文件”中箭落马的政要

路透伦敦/雷克雅未克4月5日 - 冰岛总理贡劳格松(Sigmundur David Gunnlaugsson)周二辞职，成为第一位因“巴拿马文件”而中箭落马的政要。此前一家巴拿马律师事务所的文件曝光了全球许多政治及公众人物的境外财产。

巴拿马文件显示，贡劳格松的妻子名下一间离岸公司拥有冰岛几家银行的大量权益，但贡劳格松并未申报这项利益冲突。这触怒了许多人，他们上街头投掷鸡蛋和香蕉，要求贡劳格松下台。

从巴拿马律所Mossack Fonseca泄露出来的超过1,150万份文件，已激起各地民众对富豪与权贵的愤慨，不满何以在其他人忍受撙节和艰困时，他们还能藏匿财富并避税。

贡劳格松面对不信任投票计划，在要求总统解散国会数小时后，提出了辞职。若是解散国会，几乎一定将举行新选举。(完)