冰岛调降火山爆发预警等级

(本文由路透中文网编译提供)

路透雷克雅未克8月24日（记者 Robert Robertsson） - 冰岛对一处冰川下明显的火山爆发迹象进行进一步分析后发现没有火山爆发，该国随后调降了相关的航空预警等级。

有关机构发现冰岛巴达本加火山（Bardarbunga volcano）附近的冰川下出现小规模爆发迹象，该国在周六将航空预警等级提升至红色最高等级。

冰岛艾雅法拉l火山(Eyjafjallajokul)曾在2010年爆发，喷出的火山灰导致欧洲多数空域关闭六天，造成1,000万余人的行程受影响，损失达17亿美元。

“观察显示，昨天冰川下没有发生火山爆发。因此，昨天观察到的强烈的低频地震信号另有原因，”冰岛地震局称。

该局表示因此已将航空预警等级从红色调降为橙色，但鉴于没有迹象显示相关地震活动正在减缓，仍不能排除火山爆发的可能性。

冰岛警察总监称，该国已经取消了所有航空限制。冰岛周六关闭了巴达本加火山上方的空域。

过去一周，巴达本加火山附近发生了数千次小规模地震。（完）