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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 14:49 BJT

冰岛火山喷发 当局将航空警报级别提升至红色

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩8月29日 - 冰岛当局表示，丁久冰川(Dyngjujokull)下火山喷发，当局将航空警示升至最高等级红色，但目前尚未检测到火山灰。

该地区剧烈的地震活动已经持续了大约一周。

冰岛国家危机协调中心(National Crisis Coordination Centre)称：“冰岛气象局已将喷发地上空的航空警示升至红色，冰岛空管已关闭了地面至1.8万米高空的空域。”

“目前雷达系统尚未检测到火山灰……火山喷发的地震强度不大，说明溢流喷发没有伴随着巨大的爆炸活动。”

2010年，冰岛艾雅法拉火山(Eyjafjallajokull)喷发产生的火山灰造成欧洲多地领空关闭长达六天。

红色警报意味着火山即将喷发，或者正在喷发，且很可能产生大量火山灰。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛
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