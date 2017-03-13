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国际财经 | 2017年 3月 13日 星期一 17:59 BJT

冰岛克朗大跌3% 因政府宣布解除资本管制

路透伦敦3月13日 - 冰岛克朗兑欧元及美元周一下跌约3%，此前冰岛政府宣布将解除2008年金融危机期间实施的资本管制。

解除管制将在周二生效，将影响到个人户、企业及退休基金。冰岛政府去年已开始解除对当地居民的资本管制。

冰岛克朗兑欧元本月稍早触及近九年高位，周一大跌至接近119克朗的一个月低点，兑美元亦录得类似跌幅。

周一大跌3%创下冰岛克朗八年来单日最大跌幅。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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