冰岛克朗大跌3% 因政府宣布解除资本管制

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月13日 - 冰岛克朗兑欧元及美元周一下跌约3%，此前冰岛政府宣布将解除2008年金融危机期间实施的资本管制。
解除管制将在周二生效，将影响到个人户、企业及退休基金。冰岛政府去年已开始解除对当地居民的资本管制。
冰岛克朗兑欧元本月稍早触及近九年高位，周一大跌至接近119克朗的一个月低点，兑美元亦录得类似跌幅。
周一大跌3%创下冰岛克朗八年来单日最大跌幅。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。