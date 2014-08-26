冰岛巴达本加火山发生5.7级地震 并未喷发

路透斯德哥尔摩8月26日 - 冰岛气象局周二称，昨夜巴达本加(Bardarbunga)火山发生5.7级地震，这是10天前开始出现地震后震级最高的一次，但火山没有喷发的迹象。

2010年Eyjafjallajokull火山喷发，火山灰导致欧洲很多空域被关闭六天。近期持续的地震活动让人担心巴达本加火山喷发可能引发类似的航空中断。

“夜间发生了一件事……出现了5.7级的地震，这是规模最大的一次。”冰岛气象局地质学家Palni Erlendsson说道。

“活动仍很深，表面没有任何迹象。”

周日，冰岛将火山喷发对航空业影响的预警从红色降至橙色，因地震活动并未引起火山喷发。红色是最高级别的预警。

“现在还不能说火山活动会停止、还是继续这样一段时间，或是喷发。”Erlendsson表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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